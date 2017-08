En overskridelse på 30 kroner bør ikke være nok til at udløse en bøde for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.



Det siger direktør Karl-Ove Pedersen, Dansk Bilforhandler Union.



Han reagerer på, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, kræver Tørring Auto A/S idømt en bøde på 40.000 kroner.



Bilforhandleren er tiltalt for tre tilfælde af brud på loven om hvidvaskning af penge ved blandt andet at have taget imod beløb på 50.030 kroner og 51.495 kroner for salg af to brugte biler.



Loven om hvidvask siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må modtage kontante beløb på 50.000 kroner og derover.



- Vi kunne godt ønske os en bagatelgrænse. Det kan ikke være rigtig, at en så lille overskridelse kan udløse en stor bøde, siger Karl-Ove Pedersen.



- Det er jo en fodfejl. Præcis som hvis man kører 52 kilometer, hvor man må køre 50 kilometer. Så får man jo heller ikke en bøde, højst en løftet pegefinger, siger Karl-Ove Pedersen.



Ud over de to mindre overskridelser er Tørring Auto også tiltalt for at have modtaget 17.200 euro svarende til 126.546 i kontant betaling fra en tysk køber for tre biler.



Direktør Lars Madsen, Tørring Auto, mener dog ikke, at reglerne er brudt, da det drejer sig om tre forskellige biler, der ikke er handlet på samme tid.



Branchedirektør Karl-Ove Pedersen er overordnet tilfreds med, at der er en lov mod hvidvask og en grænse for kontante betalinger.



- Jo færre betalingsmåder, jo sværere er det at drive forretning. Men vi har også forståelse for, at der skal reguleres. Vi er jo en branche med attraktive og letomsættelige produkter, siger han.



En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.



Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.



Branchedirektøren mener, at man har gjort en stor indsats for at informere medlemmerne om reglerne.



- Det synes jeg, at vi har. Der var lidt usikkerhed, da reglerne blev indført, og vi kunne godt have tænkt os, at reglerne blev skåret lidt mere ud i pap dengang. Men der er ikke tvivl om, at i den seriøse del af branchen informerer man intenst og prøver at gøre opmærksom på, at det må man ikke, siger han.



Der falder dom i sagen mod Tørring Auto 8. august.



/ritzau/