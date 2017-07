Det skriver medierne: Pengene vælter ud af elselskabers bilprojekter

Jyllands-Posten Erhverv



Pengene vælter ud af elselskabers satsning på elbiler



Fem danske elselskaber har tilsammen brændt ca. 147 mio. kr. af i en storstilet satsning på at fremme elbiler i Danmark. Efter syv år fosser pengene stadig ud af selskabet Clever, der leverer ladestandere til elbiler. (Forside, side 6-7)



Regeringen smider milliarder i kamp om EU-agentur



Staten er klar til at betale et milliardbeløb i form af gratis husleje, hvis København vælges som nyt hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det afsløres i det endelige danske bud, som regeringen afgav til EU mandag. (Side 4-5)





Berlingske Business



Rollerne er byttet om så dollar falder og euro stiger



Dollarkursens skred over for euro afspejler en amerikansk økonomi, der efter flere år i førertrøjen nu bliver pustet i nakken af landene i eurozonen.

Efter det franske valg er usikkerheden om EU taget noget af. Til gengæld skrumper tilliden til præsident Trumps økonomiske muligheder. Resultatet er en dollar på det laveste niveau siden januar 2015. (Forside, side 8-9)



Klodset farvefejl førte til milliontab for Lego



Ved en menneskelig fejl blev en række legoklodser farvet i en forkert grå farve. Det betød, at 129.000 æsker skulle pakkes om. Det kom til at koste Lego koncernen et tab på 10 mio. kr. (Side 6)



Tøjkæde skrotter konventionel bomuld



Modefirmaet Only vil fremover udelukkende satse på bæredygtigt bomuld. Modebrandet skal senest i 2020 kun sælge 100 pct. bæredygtige bomuldsprodukter. (Side 11)





Børsen



ALK-direktør skifter for at styre opkøbsmaskine



Finansdirektør i ALK, Flemming Pedersen, træder fra 31. januar 2018 ind i en helt ny branche og en helt ny rolle. Han bliver medejer af et spilfirma, der er klar til at indlede et opkøbstogt. (Side 9)



