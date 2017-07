WikiLeaks har mandag offentliggjort tusindvis af hackede e-mails fra den franske præsident Emmanuel Macrons valgkampagne.



Organisationen har i alt verificeret 21.075 e-mails associeret med præsidentens valgkamp.



De er blevet lagt ud på WikiLeaks hjemmeside i et arkiv, hvor der kan søges i dem.



Det sker knap tre måneder efter, at Macron og hans kampagnehold blev udsat for et massivt hackerangreb 5. maj i år.



Hacket skete lige inden det franske præsidentvalg, hvor Macron kæmpede om præsidentposten med højrenationalisten Marine Le Pen.



WikiLeaks, der er stiftet af Julian Assange, skriver, at de mange mails er dateret tilbage fra 20. marts 2009 og frem til 24. april 2017.



Det fulde arkiv består af 71.848 mails med 26.506 vedhæftninger fra 4493 unikke afsendere.



Men de er ikke alle blevet verificeret. Det er kun de 21.075 mails, som WikiLeaks "individuelt" har bekræftet ægtheden på.



Macrons kampagnehold har ifølge The Telegraph tidligere anklaget hackerangrebet for at trække tråde til Rusland.



Men det nægter russerne. Franske myndigheder har sagt, at der ikke er beviser for russisk indblanding.



/ritzau/