Grøn Koncert ramt af færre gæster og mindre ølsalg

Det regnfulde sommervejr sætter sit præg på antallet af gæster ved årets Grøn Koncert.



De otte koncerter, der rundes af søndag i Valbyparken i København, har trukket omkring 143.000 gæster.



Det er cirka 10.000 færre gæster sammenlignet med sidste år.



Alligevel er arrangøren, Muskelsvindfonden, tilfreds.



- Vi er ganske tilfredse i betragtning af det vejr, vi har haft. Det har jo været den dårligste sommer i 38 år, siger direktør Henrik Ib Jørgensen, Muskelsvindfonden.



Han henviser til, at der i juli endnu ikke er målt en meteorologisk sommerdag med temperaturer over 25 grader.



Det ustadige vejr har fået gæsterne til at holde igen med at købe is og fadøl på koncertpladserne.



Og det kommer til at kunne mærkes, når bundlinjen skal gøres op senere på året.



- Det rammer os, at folk ikke køber så meget på pladsen, som de plejer, fordi det har været dårligt vejr.



- Det kommer til at påvirke bundlinjen negativt, men jeg tør ikke sætte tal på, hvor meget det bliver endnu, siger Henrik Ib Jørgensen.



Selv om indtægterne fra salget skrumper, er det dog ikke noget, der får arrangøren til at ryste på hænderne i forhold til fremtiden.



Grøn Koncert vender tilbage næste år, forsikrer direktøren.



Den faldende omsætning kommer heller ikke til at betyde, at der bliver færre penge til arbejdet med mennesker, der er ramt af muskelsvind.



- Der går op ned, sådan er det i showbizz.



- Men vi har i de gode år sørget for at sætte noget til side, og derfor bliver vores arbejde med mennesker ramt af muskelsvind ikke ramt, siger Henrik Ib Jørgensen.



Han mener, at Grøn Koncert, der nu bare kaldes Grøn, stadig står stærkt på den danske kulturscene:



- Det er ganske flot, at vi stadig er den største kulturbegivenhed i Danmark målt på unikke publikummer med over 143.000 gæster.



- Jeg ser det som en rigtig stor styrke, at vi kan samle så mange mennesker, selv når vejret er skidt, siger han.



Op mod 20.000 gæster er på plads ved den afsluttende koncert søndag i Valby.



Grøn har gæstet i alt syv byer, og flere end 700 frivillige har hjulpet med at afvikle koncerterne.



/ritzau/