"Vi kommer i produktionshelvede": Tesla-stifters ord gør investorer nervøse

Fredag aften præsenterede Elon Musk, adm. direktør for elbilsproducenten Tesla, den nye model 3.Men hvis Tesla's model er tænkt som en billigere version, der for alvor skal gøre elbiler alment opnåelige, så blev præsentationen garneret med kommentarer, der gør investorer nervøse for, om Tesla's Elon Musk har bidt over for meget."Det er en fantastisk bil, men vi kommer i produktionshelvede de næste seks måneder," sagde Elon Musk, da han overleverede de første 30 versioner af Teslas model 3 til kunder. Det skete under en stort anlagt præsentation ved selskabets fabrik, der blev live-streamet Og det kan meget vel være de ord, der kommer til at forfølge Tesla de næste mange måneder. For hvor Tesla hidtil har produceret i omegnen af 2000 biler om ugen, er det Elon Musks plan, at det inden årets udgang skal være oppe på 5000 biler om ugen.Der er altså tale om, at Tesla skal mere end fordoble produktionen.Tesla har tidligere kæmpet med at levere til tiden. Selskabets SUV-model X blev ramt af en række produktionsudfordringerTeslas model 3 er en helt essentiel del af det, som Elon Musk kalder Teslas "Masterplan". Den første del af den plan var at introducere en ekstremt eksklusiv sportsvogn, der gjorde elbiler sexede. Det var selskabets Roadster. Dernæst kom den kendte model S, der var en mere normal bil, der dog stadig var så dyr, at den var uden for rækkevidde for de fleste forbrugere.Model 3 er den bil, der skal omdanne Tesla fra en niche-producent af elbiler til at producent af biler til massemarkedet. Den er designet til at kunne sælges for tilsvarende 35.000 dollar på det amerikanske marked, hvilket er en tilsvarende pris for en mellemklasse sedan fra BMW eller Audi.Tesla har angiveligt modtaget forbestillinger på over 500.000 biler.Elon Musk lagde ikke skjul på, at opskaleringen af produktionen vil blive en stor opgave for selskabet."Hvis det ikke ligefrem er lige ud af landevejen, så er det dog et realistisk mål," sagde Elon Musk, der forklarede, at han havde modtaget sin andel af sure beskeder på sin Twitter-konto fra kunder, der udbad sig et tidspunkt for levering.Model 3 har over 10.000 dele, der er unikke for bilen, og en tredjedel af leverandørerne kommer uden for USA's grænser. Elon Musk gjorde opmærksom, at enhver forsinkelse fra en leverandør kan ramme hele produktionsleddet.Elon Musk referede til udfordringer ved s-kurven i produktionen. Det vil sige en produktion der nu starter langsomt vil så tager hurtigt fart før den når plateau ved årets udgang."Basalt set, så vil den s-del få os til at gå gennem helvede. Men som man siger - når man går gennem helvede, så skal man fortsætte," lød det fra Elon Musk.Også analytikere har spekuleret på, om Tesla kan levere på selskabets ambitiøse planer. Og ikke mindst, om Tesla ville være i stand til at levere på løftet om at producere en masseproduceret elbil til 35.000 dollar.Elon Musk fremhævede fredag, at de 30, der rullede ud på landevejene ikke var prototyper man biler rent faktisk produceret på fabrikken.Det blev dog af investorer og iagttagere betvivlet, at de første biler ikke var gået gennem en mere håndholdt produktion. Det blev konkluderet på investor-sitet Seeking Alpha Seeking Alphas Mark Hibbern vurderer, at det er mere realistisk, at Tesla i år kun når at producere 2500 biler om ugen, altså halvdelen af målsætningen på 5000 ugentlige biler. Han vurderer, at målsætningen om 5000 ugentlige biler først vil blive opnået i starten af 2018. Til gengæld peger han på, at det centrale vil være, om Tesla samtidig med en voldsom opskalering i produktionen ikke lader omkostningerne gå amok.Mark Hibbern konkluderer, at BMW og Audi bør være nervøse oven på Teslas præsentation.Tesla aktie har i år givet selskabets aktionærer et afkast på 56 pct. Men selskabets har stadig røde tal på bundlinjen og selskabets indtjening i forhold til værdisætning, siger derfor noget, om hvor vigtigt, det er for Tesla at få bevist med den nye model 3, at selskabet ikke bare kan lave elektriske biler, men også tjene penge på det.