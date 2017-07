Pakistans afsatte premierminister, korruptionsanklagede Nawaz Sharif, erstattes af broren Shabaz Sharif.



Det oplyser en højtstående kilde fra regeringspartiet PML-N til nyhedsbureauet Reuters.



Posten udfyldes dog i første omgang af landets nuværende minister for råolie, Shahid Khaqan Abbasi.



Han er én af Sharifs tætte allierede og ventes at være officielt udnævnt som konstitueret premierminister omkring klokken 16 dansk tid, oplyser kilden.



Sharifs bror kan først indtage posten, når han får et sæde i parlamentet. Shahbaz er i øjeblikket leder af den store Punjab-provins.



Nawaz Sharif blev tvunget til at gå af som premierminister for tredje gang fredag oven på domstolens afgørelse.



Familiemedlemmer dukkede op i Panama-papirer





Beskyldningerne om korruption går tilbage til 1990'erne. Men de voksede i 2016, efter at de såkaldte Panama-papirer blev lækket.



Papirerne fra Panama indeholder titusinder af konti og selskaber, der mistænkes for at være brugt til skatteunddragelse. Her dukkede navne på Sharifs familiemedlemmer op.



Den nu tidligere premierminister skal angiveligt have hvidvasket penge fra den pakistanske stat tilbage i 1990'erne. Her sad han også ved magten ad flere omgange.



De stjålne penge blev derefter overført til offshoreselskaber, lyder beskyldningerne ifølge nyhedsbureauet dpa.



Her skal de være blevet brugt til at købe lukrative lejligheder i London.



Siden er lejlighederne overført til Sharifs sønner, der altså stod nævnt i Panama-papirerne.



Den fyrede premierminister afviser anklagerne.



/ritzau/