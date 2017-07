Apple-analytiker: Teslas nye bil kan få samme betydning som iphone

Den mangeårige Apple-analytiker Gene Munster tror, at den nye billigere Tesla, Model 3, kan blive en lige så markant game changer som dengang den første iphone ramte markedet.Det skriver Business Insider i dag."Over de næste ti år har Tesla Model 3 i kombination med dens teknologi potentiale til at ændre verden og fremskynde skiftet til elektriske og selvkørende biler," skriver Munster i en analyse og fortsætter:"Jeg tror, at vi vil kigge tilbage på lanceringen af Model 3 og sammenligne den med Apples iphone."Teslas nye bil, som allerede er forudbestilt i en halv million eksemplarer, koster fra 35.000 dollar. Det er endnu usikkert, hvad den kommer til at koste med danske afgifter, men Bilbasen har tidligere regnet sig frem til en pris på 432.000 kr.Den første Tesla Model 3 er rullet ud fra fabrikken og leveret til den første kunde, fortalte stifter Elon Musk på en præsentation fredag aften.