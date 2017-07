Iran angriber USAs sanktioner: "Det er fjendtligt, forkasteligt og uacceptabelt"

Iran vil blive ved med at arbejde på et missilprogram trods udsigten til flere sanktioner fra USA.



Det siger Bahram Ghasemi, der er talsmand for det iranske udenrigsministerium, til den statslige tv-station Irib.



"Vi fortsætter vores missilprogram med fuld kraft," siger han.



Et overvældende flertal i den amerikanske kongres vedtog den forgange uge at indføre nye sanktioner mod Rusland, Nordkorea og Iran.



Sanktionerne mod Iran skal ramme seks iranske datterselskaber, der hører under virksomheden Shahid Hemmat Industrial Group.



Selskaberne udvikler og producerer ballistiske missiler.



Det vil medføre, at virksomhedernes aktiver i USA fastfryses. Desuden forbydes amerikanske statsborgere at handle med datterselskaberne.



Moderselskabet Shahid Hemmat Industrial Group er ifølge nyhedsbureauet dpa i forvejen underlagt sanktioner af både USA, FN og EU.



Det er ifølge USA's finansministerium "centralt" i forhold til udviklingen af ballistiske missiler i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Trump frygtede vrede i sit eget parti



Før de nyeste sanktioner fra USA kan træde i kraft, skal de dog underskrives af USA's præsident, Donald Trump.



Der var oven på afstemningerne i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, tvivl om, hvorvidt han ville gøre det.



Kongresmedlemmernes overvældende opbakning til sanktionerne satte ham nemlig i en svær position.



For Trump ønsker ikke at sanktionere Rusland yderligere.



Men, vurderede iagttagere, hvis han nedlagde veto mod beslutningen, ville han skabe vrede i sit eget republikanske parti.



Fredag slog Det Hvide Hus dog fast, at præsidenten skriver under på de nye sanktioner.



Iran kalder sanktionerne uacceptable.



"Vi betragter USA's handling som fjendtlig, forkastelig og uacceptabel. I virkeligheden handler det i stedet om at svække atomaftalen," siger talsmand Bahram Ghasemi til Irib.



Atomaftalen er en aftale fra 2015 mellem Iran, USA og de fire andre stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland.



Den skal forhindre, at iranerne kan udvikle atomvåben. Aftalen medførte, at en række sanktioner mod Iran blev slækket.



Under sidste års præsidentvalgkamp i USA sagde Donald Trump, at aftalen burde skrottes.



Han har dog siden ombestemt sig - men samtidig understreget, at han ønsker flere sanktioner mod Iran.



/ritzau/AFP