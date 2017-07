Tesla skruer op for produktionen: "Det bliver seks måneders helvede"

Elon Musk, stifter af elbilsproducenten Tesla, har leveret den første Tesla Model 3 til kunder. Det skriver Reuters.



Model 3 er Teslas bud på en elbil til normale bilkøbere. Tesla har ellers siden sin start produceret luksuselbiler.



"Vi har endelig en god, prisvenlig elbil. Det er det, denne her dag betyder. Jeg er sikker på, at dette her er den bedste bil i sin prisklasse. Uden sammenligning. Døm selv," sagde Elon Musk ved leveringen ifølge Bloomberg News.



Tesla havde allerede solgt over en halv million af Model 3 før den overhovedet kunne leveres.



Bilen kommer i to versioner op til nu. Den første koster 35.000 dollar og kan køre 350 kilometer på en opladning.



Der kommer også en mere luksuriøs model til 44.000 dollar, der kan køre 500 kilometer på en opladning.



Skal producere 500.000 eksemplarer næste år



Tesla har revolutioneret elbilsmarkedet med sine luksuselbiler. Den første Tesla blev lanceret i 2008, men selskabet slog for alvor sit navn fast med den kendte Model S, der kom i 2012.



De satte en ny standard for elbiler og har givet Tesla erfaringen og produktionskapaciteten til nu at lave en billigere model.



Bilproducenten skal dog øge sin produktions markant for at følge med efterspørgslen af Tesla 3.



Selskabet har planlagt at producere 500.000 Model 3 næste år, hvilke ifølge Reuters vil kræve en seksdobling af produktionskapaciteten.



"Vi kommer til at gå igennem seks måneders helvede i forhold til produktion," sagde Elon Musk ved leveringen af den nye model ifølge Reuters.



Ved tidligere lanceringer har Tesla haft problemer, der har skabt forsinkelser. Det er afgørende for selskabet, at det ikke sker for Model 3.



Tesla har været underskudsgivende og derfor er det vigtigt, at der kan langes mange af den nye model over disken, så der kan komme penge i kassen.



Aktierne i Tesla er steget voldsomt det seneste år. Udsigten til, at Tesla udvider elbilsmarkedet voldsomt med Model 3 - og sætter sig på det - gjorde i en periode Tesla mere værd end Ford.



/ritzau/