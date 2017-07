Relateret indhold Tilføj søgeagent Maersk Drilling Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Maersk Drilling

Siden olieprisens drastiske fald for tre år siden er balancen mellem udbud af og efterspørgsel på jack-up-rigge blevet så skæv, at mindst 110 rigge skal pensioneres, hvis markedet vil overkapaciteten til livs.



Det vurderer det norske analysehus Rystad Energy ifølge Energiwatch.



- Selv om kontraktaktiviteten ser ud til at gennemgå et opsving, viser dataene et marked, som fortsat er sløvt, da kun et lille antal af jack-up-rigge-kontrakterne er langvarige, skriver Rystad Energy i sit nyhedsbrev.



Jack-up-flåden består af 521 rigge, hvoraf kun 56 pct. bliver udnyttet.



- Med 100 nybygninger, som er fuldført og ikke leveret, eller som ikke er fuldført endnu og skal leveres i løbet af de næste år, og da kun 63 enheder blev trukket ud i løbet af nedturen, så fortsætter jack-up-markedet med at lide af overkapacitet, hvilket resulterer i lave udnyttelsesniveauer og lave rater, skriver Rystad Energy.



Maersk Drilling fik i første kvartal alvoren at føle, da den lave aktivitet ledte til et fald i bundlinjen på 174 mio. dollar til 48 mio. dollar. Godt en tredjedel af selskabets rigge og skibe, men kun hver fjerde jack-up-rig, står i øjeblikket uden arbejde.



