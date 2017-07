Smørpriser sætter historisk rekord: "Det er fuldstændig uhørt"

Prisen på smør er de seneste uger steget til det højeste niveau nogensinde på de internationale råvarebørser.



Priserne satte rekord allerede i april og er nu steget med 95 procent i forhold til for et år siden. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



Det svarer til, at prisen på et ton smør siden maj er steget med 9700 kroner.



"Det er fuldstændig uhørt. Vi har aldrig før været bare i nærheden af de prisniveauer, der bliver handlet på i disse uger."



"Lige nu ser det ikke ud til, at der er tale om en prisboble," siger Keld Winther Rasmussen, markedsanalytiker og seniorrådgiver hos fødevarekoncernen Uhrenholt, til Finans.



Priserne drives i vejret af en øget efterspørgsel kombineret med en faldende produktion og meget små lagre af smør, vurderer markedsanalytikeren.



Ifølge nye opgørelser fra EU-Kommissionen er produktionen af smør i EU faldet 6,5 procent i årets første fem måneder.



Dette fald i produktionen skyldes især, at landmændene i mange EU-lande har sænket produktionen af mælk efter et 2016, der var præget af ekstremt lave afregningspriser på mælk.



"Dette produktionsfald ramte markederne netop i de første måneder af 2017, da efterspørgslen efter smør for alvor begyndte at stige."



"Resultatet er, at smørlagrene i EU nu er kørt helt i bund, netop som man begynder at indgå kontrakter på handlen med smør i juleperioden, hvor forbruget topper," siger Keld Winther Rasmussen.



Fordoblingen i prisen på smør er bemærkelsesværdig, da forbrugerne i det meste af den vestlige verden i en årrække har skåret ned på indtaget af fedt.



Der går dog nogle måneder, før regningen ender hos forbrugerne på grund af kontraktlængder.



/ritzau/