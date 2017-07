Det skriver medierne: Invasion af købestærke kinesere

Kineserne er en turistgruppe, der er vokset eksplosivt de seneste år. Men står det til Visitdenmark, skal endnu flere kinesere forbi vores lille nordiske eventyrland. Målet er 40 pct. flere inden for to år. Udfordringen bliver at få kineserne ud af København og videre til kysterne. Det skriver business.dk. Danske iværksættere kan ikke undvære statslig kapital, som de blandt andet kan få adgang til hos fire landsdækkende innovationsmiljøer. Men Danmark ligger kun nr. 26 ud af 34 OECD-lande, når det gælder iværksætteres adgang til kapital. Det skriver business.dk.Både butikker og analytikere melder om et sløjt 2017 for Lego. Billundkoncernen har ikke lanceret lokkende nye produkter i år, mens konkurrenternes tilbud, for eksempel Beyblade-serien, tiltrækker kunderne. Det skriver finans.dk. Bavarian Nordic har indgået aftale om udvikling af vacciner mod hiv og hepatitis B med den amerikanske medicinalgigant Janssen. Aftalen kan potentielt være op til 879 mio. dollar værd, hvilket svarer til 5,6 mia. kr. Det skriver finans.dk.Danske webbutikker klager over, at kinesiske netbutikker kan sende billigere til danskere, end en dansk butik kan gøre det. Gamle regler tvinger Postnord til at udbringe tre mio. kinesiske pakker til spotpris. Læs artiklen her.



John Norden sigter efter et frasalg af mybanker i 2020. Samtidig satser han på rådgivning for virksomheder, blandt andet om lån og børsnoteringer. Læs artiklen her. /ritzau/FINANS