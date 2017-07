Der er færre unge, der vil læse videre på en videregående uddannelse, og de træffer mere jobsikre studievalg.



Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.



De videregående uddannelser oplever i år således et lille fald på to procent i antallet af optagne i forhold til sidste år. De 1275 færre optagne i forhold til sidste år er dog på niveau med forrige år, i 2015.



Op igennem 00'erne og 10'erne steg antallet af optagne ellers støt. Det bekymrer dog ikke uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), at der er færre ansøgere og dermed optagne.



"Mit fokus er ikke at stoppe så mange som muligt ind på uddannelserne, men at vride mere kvalitet ud af dem. Det synes jeg, man kan se afspejlet."



"I mange, mange år har vi set kraftige stigninger i antallet af optagne på uddannelsesinstitutionerne. De har været fyldt til bristepunktet, så det hverken overrasker mig eller bekymrer mig," siger han.



91.539 har søgt ind på en videregående uddannelse i 2017, og 65.165 er optaget, hvilket er 1275 færre end sidste år.



Ifølge ministeriets opgørelse må 21.395 ansøgere til gengæld tjekke optagelse.dk med skuffet mine, når de kan få besked om deres studieplads fra midnat.



Der er sket en forskydning, i forhold til hvilke uddannelser de unge kommer ind på. Det vidner om ansvarlige valg, mener ministeren.



"Der sker en forskydning, hvor flere studerende kommer ind på de uddannelser, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år. Det er i sig selv positivt," siger Søren Pind.



Det er eksempelvis ingeniøruddannelserne og It-Universitetet, der kan sige velkommen til flere nye studerende. Sidstnævnte modtager hele 24 procent flere optagne i år.



Søren Pind understreger, at ingen uddannelse er finere end andre. Men det er en gevinst for alle – ikke mindst de unge selv – hvis de kan få et job efter studiet.



Det er særligt de maritime institutioner, de kunstneriske institutioner samt erhvervsakademierne, der i år har et lavere optag.



For erhvervsakademierne skyldes det, at optaget blev reduceret med 25 procent i år på engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.



/ritzau/