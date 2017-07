Det skriver medierne: Modemilliardær investerer i takeaway

Danskernes forbrug af convenience-produkter er i disse år i kraftig stigning. Investeringsselskabet Friheden Invest, der har investoren Niels Martinsen som bagmand, ser et stort potentiale i madvirksomheden Homemate, der satser på at levere sund og frisk hjemmelavet takeaway. Det skriver business.dk. 2018 tegner til at blive et givtigt år for aktionærerne i Danske Bank. Banken har ifølge netmediet Finanswatch planer om at gøre sit til, at pengeregnen falder over aktionærerne i forstærket grad. Det skriver Business.dkNordeas ejendomsmæglerkæde, Danbolig, har overhalet Danske Banks kæde, Home. Det skriver Finans.dk. IT-direktør skal revolutionere tøjsalget i EuropaPernille Geneser fra modegiganten Bestseller har som en af sine arbejdsopgaver at skabe nye techselskaber. Et af dem har koncernen netop solgt halvparten af til den tyske onlinekæmpe Zalando. Det skriver Finans.dk. Partnere i Nordic M&A tjener styrtende på at matche sælgere og købere i et rekordstort antal virksomhedshandler i Danmark. Corporate finance-branchen leverer resultater, der er på niveau med årene lige før finanskrisen. 2017 bliver et rekordår, vurderer finansrådgiver. Læs artiklen her Iværksætteren Jannik Lawaetz har fået 2,5 mio. kr. til at øge lagerplads hos caféer og hoteller i London. Luggagehero, der forbinder lokale erhvervsdrivendes lagerplads med turister, stormer frem. Næste stop er New York. Læs artiklen her. /ritzau/FINANS