Det skriver medierne: Blockchain udfordrer bankerne

Den nye teknologi blockchain, der danner grundlag for blandt andet Bitcoin, kan blive for bankerne, hvad internettet var for medierne – en kæmpemæssig udfordring og en mulig gevinst. Det skriver business.dk.Læs også:Et i dansk sammenhæng ubeskrevet blad skal få væksten tilbage i Lauritz.com efter historisk nedtur. 36-årige Erik Norberg har stor tro på auktionshusets fremtid. Det skriver business.dk. Det seneste år har det været en overordentlig god forretning at sælge en speciel type hjertemedicin i Danmark, for der har kun været to aktører på markedet. Det skriver business.dk Nordeas pensionsselskab skruer op for konkurrencen og går målrettet på jagt efter de andre bankers og pensionsselskabers attraktive pensionskunder. Fra årsskiftet tilbydes en afkastmotor til alle privatkunder, som hidtil har været forbeholdt firmakunder. Det skriver Finans.

Medicinalgiganten Eli Lilly, der er konkurrent til Novo Nordisk, er kommet stærkere end ventet ud af andet kvartal. Salget af nye diabetesmidler overraskede positivt. Det skriver Finans.

Håndværkere venter på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen opfylder sit løfte om en permanent boligjobordning. Men uenighed i regeringen gør det svært for Løkke. De kommende forhandlinger om finansloven er sidste udkald for statsministeren, siger DF-gruppeformand Peter Skaarup. Læs artiklen her. Fintech-iværksættervirksomheden Bescord hjælper store og mellemstore virksomheder med at finde ud af, hvad de betaler af bankomkostninger, og hvordan de bruger deres banker. Læs artiklen her. Rothschild, som rådgiver staten om det fremtidige Postnord, er Europas førende, når det gælder. Læs artiklen her.

