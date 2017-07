FDM kritiserer politiet for at gemme data om bilister

Relateret indhold Tilføj søgeagent Rigspolitiet

Det er dybt problematisk, at Rigspolitiet gemmer oplysninger fra overvågningen af bilisters nummerplader i en måned.



Det mener Torben Lund Kudsk, afdelingschef ved Forenede Danske Motorejere, FDM.



"I de her tider, hvor der næsten ikke er grænser for, hvordan man kan få uretmæssig adgang til data - tag bare det amerikanske valg - mener vi, at det er problematisk, når de danske myndigheder gemmer data på så mange mennesker, uden der egentligt er en grund til det," siger han.



"Vi har tilmed set en situation, hvor politiets kørekortregister blev hacket."



Kørekortregisteret med cpr-numre og oplysninger om efterlyste personer i Schengen-registrene blev hacket i sommeren 2012.



Ifølge lovgivningen bør oplysningerne fra nummerpladeskannerne kun kunne gemmes i 24 timer, hvis bilen ikke for eksempel mangler forsikring, syn, er efterlyst internationalt eller stjålet.



I praksis gemmes oplysningerne i 30 dage, bekræfter Rigspolitiet over for Information.



Det gælder også, selv om bilisterne ikke er mistænkt for nogen lovovertrædelser.



Datatilsynet slog i 2015 fast, at en opbevaring af oplysningerne i 30 dage "kun under visse omstændigheder vil kunne ske inden for rammerne af persondataloven".



"Loven bliver overudnyttet, fordi Rigspolitiet gør de særlige situationer til standard situationer," siger Torben Lund Kudsk.



/ritzau/