Det skriver medierne: Aktionærer i Jyske Bank spises af med lavt udbytte

Aktionærerne i Jyske Bank forventer at få mere i udbytte, når der kommer klarhed om fremtidens bankregulering. Selv vil Jyske Bank af princip ikke kommentere udbyttepolitikken. Men når Jyske Bank udbetaler langt mindre i udbytte til aktionærerne end de andre store banker i Danmark, skyldes det dels milliardopkøbet af BRFkredit og dels en kulturforskel, mener bankeksperter. Det skriver Berlingske Business. Verdens to største kapitalforvaltere svulmer, mens investorer vender aktive fonde ryggen. Vanguard og Blackrock kæmper om den prestigefyldte førsteplads i kapitalforvalternes verden, og nogle mener, at tronen snart får ny ejer. Det skriver Berlingske Business.Danmarks største bilkoncern, Semler Gruppen, henter solide fortjenester på en omstridt metode, der minimerer registreringsafgiften på dyre Audi-biler, efter at de har været solgt til leasing eller udlejning. Det skriver Finans. I en ny undersøgelse svarer 13 pct. af danskerne, at de foretrækker at afregne i danske kroner, når de betaler med betalingskort i udlandet. Men de udenlandske butikker har lov til at bestemme, hvilken kurs de omveksler til. Det skriver Finans.Iværksætterne bag Nybygger Gruppen vil gøre det lettere for danskerne at finde rundt i den store jungle af entreprenører, når der skal bygges hus. Læs historien her Storbank tror Bitcoin kan stige 1000 dollarSelv om kryptovalutaen Bitcoin er steget 140 pct. i indeværende år, er der stadig gode penge at hente i Bitcoin-markedet. Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs mener, at kryptovalutaen kan toppe i næsten 3700 dollar. Læs artiklen he r./ritzau/FINANS