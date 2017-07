Nye piratkapringer: "Vi skal slå til så hårdt, som vi overhovedet behøver"

Blot et halvt år efter at Danmark sammen med forsvarsalliancen Nato sluttede en årelang operation mod pirater ud for Somalias kyst, er tre skibe de seneste måneder blevet kapret.



Det er de første succesfulde kapringer i området siden 2012, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag.



Efter den første kapring i marts og en række efterfølgende angreb har Forsvarets Efterretningstjeneste to gange hævet trusselsniveauet for pirateri i området ud for Somalias kyst, så det nu vurderes til middel.



Inden havde vurderingen siden foråret 2015 været, at der ingen trussel var.



Udviklingen bekymrer direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.



For enkelte angreb er sket på den sejlrute, som også de danske skibe følger ud for Somalia.



- Når det blusser op igen, skyldes det jo, at piraterne igen ser en forretningsmulighed, siger hun til Morgenavisen Jyllands-Posten.



Dansk Folkeparti mener, at danske fartøjer og militærfolk igen må sendes på mission, inden forårets kapringer og angreb eskalerer.



- Vi skal slå til så hårdt, som vi overhovedet behøver, for at standse det. Danmark har et særligt ansvar, fordi vi er så stor en handelsnation på havet, siger udenrigsordfører Søren Espersen.



Også De Konservative og Socialdemokratiet er åbne for nye danske militære bidrag, men begge partier betinger sig af, at det sker som del af en international mission fra eksempelvis Nato.



