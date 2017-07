Det skriver medierne: Oliegiganter vender ryggen til Nordsøen

BP overvejer et exit fra Nordsøen og tilslutter sig dermed den række af olieselskaber, der de seneste år har vendt ryggen til olieområdet, som har tjent Danmark så godt. Men det er måske ikke entydigt negativt. Det skriver Berlingske Business. Den danske industrigigant Danfoss har netop udklækket andet kuld digitale supertalenter i Europas techmekka Berlin. Nu skal de 12 Danfossmedarbejdere hjem og sætte fart på digitaliseringen i landets største industrivirksomhed. Det skriver Berlingske Business. Struer-virksomheden Bang & Olufsen satser offensivt på udvikling af ikke-stationære produkter. Selskabet fokuserer på en salgsoffensiv i USA og Kina, mens traditionelt udstyr og hovedmarkedet i Europa skubbes i baggrunden. Aktien er en knald eller fald-satsning. Det skriver Berlingske Business. Med Dansk Aktionærforening og direktør Leonhardt Pihl i spidsen efterlyser investorerne, at ikke mindst C20-selskaberne bliver mere åbne om chefernes bonuspakker. Det skriver Finans En usædvanlig fuldtræffer med smykkekoncernen Pandora har gjort seks topfolk fra kapitalfonden Axcel styrtende rige. De bugnende private formuer vokser, og de seks har nu en samlet formue på over 2,5 mia. kr. ifølge nye regnskaber. Det skriver Finans.Flying Tiger Copenhagen har med en butiksåbning i Frankrig nået forretning nummer 800. Det skriver Finans. Teleinvesteringerne i Danmark er dumpet ned under 2010-niveau, mens svenskernes er helt oppe at ringe. Teleboss giver lav indtjening skylden. Indtjeningen skal op. Læs historien her. Handel med den virtuelle valuta bitcoin og hjælp til fattige mennesker er omdrejningspunktet for familien Grothe-Møller i Wemovecoins. Iværksætterfamilien har startet bitcoin-børsen Wemovecoins og driver det sociale hjælpesite Common Collection til blandt andet nødhjælp i Nepal. Læs historien her. Board Network, der har prominente navne som Jens Moberg og Eivind Kolding i sit rådgivende udvalg, har problemer med regnskabet. Ejer erkender fejl. Læs historien her. /ritzau/FINANS