Falck har rolig dag trods kraftig regn flere steder

Et kraftigt regnvejr har ramt Danmark søndag, men tidligt søndag eftermiddag ser det ud til at blive en rolig omgang for Falck.



Kun et par danskere har oplevet, at deres kældre har fået vand, fortæller Aase Damgaard, der er vagthavende hos Falck, søndag kort før klokken 14.



"Der har kun været en enkelt her og der. Det virker som om, at der driver over nu. Det er meget begrænset."



"Vi ved selvfølgelig ikke, om det senere kan give arbejde på Sjælland, men pt. er der ikke noget at melde," siger hun.



Selv om det våde vejr ikke ser ud til at have skabt særlige skader, så kan det ikke udelukkes. Der kommer især regn i det østlige Danmark.



Frem til klokken 18 søndag forventer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at der falder mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.



Desuden er der risiko for lokale skybrud, hvor der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter.



Den kraftige regn forventes at ramme Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, Østjylland, Midt- og Vestjylland, Køge Bugt, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Billund, Høje Taastrup, Ishøj, Varde, Vejen, Vesthimmerland og Mariagerfjord.



"Når de her meldinger kommer, forbereder vi os altid på, hvis det kommer. Selv om det mange gange ikke kommer, tør vi ikke at satse på, at det ikke gør det."



"Derfor har vi kontakt til de skadesfolk, som egentlig har fri i weekenden, så vi kan få dem på gaden, hvis der skulle komme en del vand," siger Aase Damgaard.



Vestsjællands Brandvæsen er også beredt på, at der kan komme store mængder regn. Beredskabet dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø og Lejre.



"Som det ser ud nu, fastholder vi vores normale beredskab, men vi har mulighed for at indkalde ekstra beredskab. Vi har mulighed for at styrke vores styring med et statsberedskab," siger chefvagt Daniel Weinreick søndag middag.



Det sydlige Jylland fik søndag formiddag kraftig regn, hvilket også resulterede i flere lynnedslag. Blandt andet blev to huse i Vojens og nær Vejen ramt.



/ritzau/