Hawaii forbereder sig som første delstat på nordkoreansk angreb

Hawaii skal som den første amerikanske delstat teste et advarselssystem, som giver lyd i tilfælde af et nordkoreansk atomangreb.



Det rapporterer tv-stationen KNHL ifølge samarbejdspartneren CNN.



Spændingerne mellem USA og Nordkorea stiger som følge af gentagne nordkoreanske missiltest.



Nordkorea afprøvede tidligere på måneden et interkontinentalt ballistisk missil, der efter planen skal være i stand til at nå det amerikanske fastland.



Og fra november vil Hawaiis katastrofeplan altså være opdateret med en plan, der tager højde for atomtruslen.



Den vil blandt andet indebære alarmsystemer i form af sirener og blinkende lys, som skal advare beboere.



Samtidig vil en særlig meddelelse blive sendt via tv og radio.



Der er over 7500 kilometer åbent hav mellem Hawaii og Nordkorea.



Dermed er delstaten sammen med Alaska og Guam et af de territorier, som ligger tættest på Kim Jong-uns styre.



Hawaii er ifølge CNN en vigtig forpost for det amerikanske militær. Der er adskillige flåde- og luftbaser, ligesom USA's Stillehavskommando ligger på øen Oahu.



Selv om Hawaii er den første delstat i USA, som forbereder sig på et nordkoreansk angreb, er den ikke alene på verdensplan.



Også Japan har implementeret et lignende advarselssystem, efter at fire missiler afsendt fra Nordkorea landede nær den japanske nordvestkyst i marts.



/ritzau/