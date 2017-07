16 afghanske politifolk blev fredag dræbt, da et amerikansk luftangreb ved en fejl blev rettet mod afghanske stillinger i den sydlige del af Helmand-provinsen.



Det amerikanske militær informerede om angrebet fredag, men uden at sætte tal på antallet af ofre.



I første omgang lød meldingen, at 12 var omkommet.



Lørdag morgen justerede Salam Afghan, der er talsmand for politiet i Helmand, tallet til 16.



"I angrebet blev 16 afghanske politibetjente dræbt, inklusive to hærførere. To andre betjente blev såret," siger han til nyhedsbureauet AFP.



Afghans opgørelse bakkes desuden uden op af talsmanden for provinsens guvernør, Omar Zwak.



Det amerikanske militær kalder hændelsen ulykkelig og har bebudet en efterforskning af alle omstændighederne.



"Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med de familier, der berøres af denne ulykkelige hændelse," hed det i erklæringen fra USA's militær fredag.



En amerikansk talsmand oplyste, at den afghanske regering er blevet underrettet om angrebet, der var rettet mod en base i Helmands Gereshk-distrikt, hvor afghanske sikkerhedsstyrker var samlet.



For en uge siden blev mindst otte civile afghanere såret ved et luftangreb i det sydlige Afghanistan. Der var flere kvinder og børn iblandt.



Civile tab har været et af de største stridspunkter i løbet af de 15 år, Nato-styrker har været til stede i Afghanistan.



Især drab på civile har udløst kraftig kritik fra både den afghanske regering og den afghanske offentlighed.



I februar kostede et amerikansk luftangreb mindst 18 mennesker livet i den sydlige del af Helmand. De fleste af de dræbte var kvinder og børn.



I november sidste år stod amerikanske styrker bag et andet luftangreb i Kunduz-provinsen. Her blev 32 civile afghanere dræbt.



Et af de værste tilfælde af drab på civile skete i oktober 2015, da et amerikansk luftangreb ramte et hospital drevet af Læger uden Grænser. Angrebet kostede 42 mennesker livet og udløste international fordømmelse.



/ritzau/Reuters