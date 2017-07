Huskøberne frygter for den klamme klimakælder

Frygten for opløste ejendele i kælderen og rådnende tapeter er en seriøs bekymring, når danskerne vil købe ny bolig. Fremtiden bliver vådere, og ifølge klimaforskerne kan vi forvente flere skybrud.



Det smitter af på huskøberne, der derfor overvejer grundigt, om en kælder er en god idé, når de tænker på at købe nyt hus.



Knap 60 procent af huskøberne er bange eller nervøse for oversvømmelse, når de kigger på hus med kælder. Yderligere 32 procent er nervøse, hvis huset ligger meget lavt eller på anden måde er udsat.



Det viser en undersøgelse fra boligportalen Boligsiden.dk.



"Det er bemærkelsesværdigt, at ni ud af ti overvejer risikoen for oversvømmelser, når de kigger på bolig. Den øgede fokus på klimaforandringer er med til at påvirke vores adfærd, når det gælder store investeringer som huskøb," siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.



Forskere fra DMI fastslog for et par år siden i rapporten "Fremtidige klimaforandringer i Danmark", at vi kan forvente flere skybrud i fremtiden og mere intens nedbør.



Af samme grund mener Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi på DTU, at borgerne skal have del i allerede eksisterende oplysninger om deres risiko. Ligesom det sker med energimærkning og tilstandsrapport.



"Vi har i dag viden på ret detaljeret niveau, som gør det muligt at give folk langt bedre information, end de fleste selv er i stand til at indhente," siger hun.



Kommunerne har tidligere fået fortrolige forsikringsoplysninger om skybrudsskader til brug for deres klimaindsats og for at kunne vurdere risikoen for den enkelte matrikel.



"Når de oplysninger så ikke bliver gjort tilgængelige for boligejere og -købere er det, fordi det er kontroversielt. Blandt andet vil folk i de værst ramte og oversvømmelsestruede områder jo kunne miste en masse penge," siger Kirsten Halsnæs.



"Så for at forhindre, at nogen dermed ender med usælgelige ejendomme, skal der samtidig laves en løsning, hvor folk kan få vejledning og støtte til at begrænse deres klimarisiko," siger hun.



