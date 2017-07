USA: Efter rekord dykker aktier

Efter en uge, hvor alle de tre amerikanske indeks satte rekord, tydede fredagens lukning på, at investorerne frygter, at toppen var nået.S&P500 faldt med 0,04 pct. Dow Jones faldt med 0,15 pct. Nasdaq Composite faldt med 0,04 pct.Det kommer oven på en uge, hvor Netflix drev en positiv stemning på især teknologi-aktier. Netflix rapporterede positive tal for nye abonnenter i tredje kvartal. Og det var over analytikernes forventninger.Microsoft og JP Morgan leverede også tal, der fik aktierne til at stige.Men efter onsdagens rekord, begyndte den positive stemning på de amerikanske markeder at vende. Det var dårlige resultater fra Goldman Sachs og Bank of America, der fik stemningen til at vende.Samtidig var der usikkehed om den amerikanske reform af sundhedssytemet, hvor Donald Trump forsøger at få lagt den del af det amerikanske sundhedssystem ned som tidligere præsident Obama indførte. Der er tale om den såkaldte Affordable Care Act, også kendt som Obamacare.Selvom aktierne bevægede sig nedad fredag, så er teknologi-aktier stadig på et niveau, der ikke er set siden dot.com-æraen.Også aktier i Facebook og Amazon var tæt på rekord i ugens løb, selvom deres regnskaber endnu ikke er på gaden.Men sidst på ugen var der alligevel en række dårlige resultater, der vendte stemningen. General Electric faldt med 2,9 pct. fredag efter et skuffende regnskab. Også Ebay faldt med 1,5 pct. efter på det jævne regnskabstal."Første læsning er det her er positivt," sagde analytiker David Lefkowitch i en opsummering af ugen til Wall Street Journa l, og fortsatte:Der vil altid være styrker og svagheder i enhver regnskabssæson, men mestendels har det været styrker mere end svagheder vi har set," sagde analytikeren.