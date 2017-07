Donald Trumps pressechef siger op

Præsidents Donald Trumps pressechef, Sean Spicer, har netop sagt sin stilling op.Det kommer efter, at Donald Trump fredag klokken 10, amerikansk tid, udnævnte finansmanden Anthony Scaramucci, der har grundlagt kapitalfonden Skydbridge Capital i New York, til kommunikationsdirektør.Det ville gøre ham til Sean Spicers overordnede, og Sean Spicer skulle ifølge New York Times med det samme har afvist den konstellation.Anthony Scaramucci har længe været en af Donald Trumps største støtter. Han var fast kommentator på Fox News, hvor han begejstret talte om Donald Trumps kandidatur til præsidentembedet allerede under valgkampen.Sean Spicers reaktion kommer efter et første halvår, der i en pressemæssig sammenghæng har været tumultarisk for Det Hvide Hus. Sean Spicer er ofte blevet undsagt af præsidenten selv, og har fra første færd været aggressiv indstillet over for det kan kalder "mainstream media", der i hans optik modarbejdede Donald Trump.Det blev åbenlyst allerede under første pressebriefing, hvor flere medier berettede om mindre folkemængder til Donald Trumps udnævnelse til præsident end da Obama blev udnævnt. Det gik Sean Spicer i rette med og kaldte folkemængderne for rekordstore.Sean Spicer har konsekvent gået uden om de medier, der traditionelt bliver anset for de førende medier. Han har givet adgang til mindre niche-medier under Det Hvide Hus' pressebriefinger, eksempelvis Breitbart News.Ifølge CNN skulle Sean Spicers valg være truffet, fordi at Trumps nye valg til kommunikationschef ikke har nogen erfaring med medier, og ifølge CNN betød det for Sean Spicer at han ville skulle varetage to jobs.