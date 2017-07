Maersk Drilling får løftet pegefinger efter norsk inspektion

Maersk Drilling, borerigselskabet i A.P. Møller-Mærsk, har fået en løftet pegefinger af de norske myndigheder for mangel på sikkerhed på en af sine borerigge.



Det skriver branchemediet Energy Voice, efter at Petroleumstilsynet på en inspektion fandt problemer med håndteringen af beredskabet i forhold til nødsituationer på Maersk Drillings borerig Intrepid, der er i arbejde for franske Total i den norske del af Nordsøen.



Blandt andet vurderede tilsynet, at der var mangler forbundet med "træningen af nødsituationsberedskabet offshore, vedligeholdelse af døre og beredskabsudstyr, designet og opfølgning af fire brandstationer, sikring af løst udstyr, belysning til nødsituationer, beredskabsevalueringer og eksponering mod kemikalier".



Problemer med styring af tændingskilder samt helikopterdækket og udgange fra løfteaksler blev også markeret, skriver Energy Voice.



Petroleumstilsynet har givet Maersk Drilling indtil 1. september til at forklare, hvordan selskabet vil rette op på problemerne.



I en udtalelse fra Jakob Korsgaard, der er direktør hos Maersk Drillings norske afdeling, bliver det understreget, at selskabet "aldrig vil risikere noget i forhold til sikkerheden hos medarbejderne eller miljøet", samt at fejlerne og manglerne "er blevet noteret", så Maersk Drilling er i gang med at tage fat på anbefalingerne.



