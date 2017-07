Fredagens aktier: Mærsk, Novo og FLSmidth sendte C20 til tælling

Kursfald til Mærsk, Novo Nordisk og FLSmidth sendte det danske aktiemarked på weekend med tab, og det var især en styrket euro, som var med til at lægge en dæmper på investorernes humør.



C20 Cap-indekset dykkede 0,7 pct. til 1168,57. Det var en anelse bedre end de fleste europæiske indeks, der lå i større minus ved dansk børslukning.



- Det er i særdeleshed en stærk euro og en svag dollar, som er med til at presse markedet i Europa, og det rammer især flere af de virksomheder, som har meget salg i USA, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier i Sydbank.



I bunden af C20 sluttede ingeniørkoncern FLSmidth, der blev ramt af et skuffende regnskab fra den finske rival Metso. Finnernes driftsoverskud lød på 59,8 mio. euro i andet kvartal, og det var et stykke fra det ventede plus på 78 mio. euro.



Et positivt element var, at forventningerne til efterspørgslen i Metsos minedivision blev løftet til "tilfredsstillende" fra "svag", men det var ikke nok til at behage investorerne, der sendte FLSmidth-aktien ned med 3,5 pct. til 389,20 kr., mens Metso dykkede 6,4 pct. i Helsinki.



Der var også pres på Mærsk, som sluttede i bunden af C20 med et fald på 2,8 pct. til 13.610 kr. for B-aktiens vedkommende.



- Det er formentlig gevinsthjemtagning, fordi aktien har kørt stærkt på det seneste, siger Ole Kjær Jensen fra Sydbank.



I toppen af indekset sluttede Coloplast, uden at der var særlige nyheder fremme om medicoselskabet. Aktien steg 2,6 pct. til 552 kr.



Vestas endte midt i C20-feltet fredag, hvor vindmølleproducenten vandt en ordre på 200 megawatt i USA. Aktien faldt 0,2 pct. til 612 kr.



Danske Bank og Nordea var i fokus efter bankernes regnskabers torsdag, der resulterede i kursfald for begge aktier, da investorerne især hæftede sig ved stigende omkostninger.



Fredag havde en stribe finanshuse lavet mindre justeringer af kursmålene for de to banker. Nordea-aktien faldt 1,4 pct. til 80,15 kr., mens Danske Bank-aktien steg 0,1 pct. til 253,20 kr.



Uden for C20 fik emballageselskabet Brdr. Hartmann nyt fra finske konkurrent Huhtamäki.



I forretningsdivisionen, der beskæftiger sig med det samme som Hartmann, steg omsætningen 8 pct. til 71,8 mio. euro i andet kvartal, mens driftsresultatet faldt 1 pct. til 8,1 mio. euro. Hartmann-aktien faldt 0,1 pct. til 385 kr.



/ritzau/FINANS