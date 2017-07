USA/åbning: General Electric falder markant i rødt marked

Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske aktiemarked åbner i rødt fredag, hvor General Electric får hug efter negative meldinger om fremtiden. Investorerne trækker gevinster hjem efter en periode med stigninger og indeksrekorder på stribe.



Efter kort tids handel falder de tre toneangivende amerikanske aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, alle 0,3 pct.



- Regnskabssæsonen har været god indtil videre, og topcheferne maler et pænt billede. En del folk hiver gevinster hjem og justerer deres positioner. Det har været et godt år frem til nu, og der bliver taget lidt penge af bordet, siger J.J. Kinahan, der er chefstrateg hos børsmægleren TD Ameritrade, til Reuters.



General Electric har fredag offentliggjort regnskab, og industrigiganten overraskede positivt, da selskabet omsatte for 29,6 mia. dollar i april, maj og juni, mens der var forudset 29,15 mia. dollar ifølge Bloomberg.



Driftsindtjeningen - justeret for visse poster - løb op i 0,28 dollar per aktie, hvilket var bedre end de 0,25 dollar, der i snit var forudset af analytikerne.



Alligevel falder aktien 5,2 pct. - det største dyk i to år - og ifølge Marketwatch skyldes dykket, at topledelsen på den efterfølgende telekonference ikke var alt for positive om fremtidsudsigter på olie- og gasmarkedet, hvor kunderne holder igen med investeringerne.



OLIEGIGANT MED STÆRKE TAL



Schlumberger, der er en af de største underleverandører til oliebranchen, klarede sig en del bedre end ventet i andet kvartal, når man ser bort fra særlige poster.



Toplinjen voksede 4 pct. til 7,46 mia. dollar, hvor der ellers kun var ventet 7,05-7,4 mia. dollar ifølge Bloombergs estimater.



Samtidig var indtjeningen eksklusive engangsposter på 0,35 dollar per aktie, mens analytikerkorpset havde gættet på 0,28-0,32 dollar. Aktien stiger 1,4 pct.



Det amerikanske industrikonglomerat Honeywell, der blandt andet producerer rumfartsprodukter, sikkerhedssystemer og elektronik, leverede også en smule over forventningerne i andet kvartal.



Samtidig opjusterede selskabet forventningerne til salget for hele året, men alligevel falder aktien 0,3 pct.



COLGATES SALG SKUFFER



Colgate-Palmolive, der er kendt for at fremstille tandpasta og andre hygiejniske produkter, har også været i ilden med regnskab.



Overskuddet per aktie endte i andet kvartal på 0,72 dollar, hvilket var på linje med estimatet hos analytikerne.



Til gengæld var omsætningen i andet kvartal på 3,83 mia. dollar, og det var lidt svagere end ventet. Colgate-aktien falder 1,3 pct.



Ebay var sent torsdag på banen med regnskab, men internetkoncernen kunne ikke leve op til forventningerne på resultatsiden, og aktien dykker 2,1 pct.



Til gengæld har Visa en positiv fredag, efter at kreditkortkæmpens indtjening på 0,86 dollar per aktie i andet kvartal overgik forventningerne på 0,81 dollar i torsdagens regnskab. Aktien stiger 1,6 pct.



