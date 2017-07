Audi tilbyder 850.000 bilejere frivillig miljøopdatering

Relateret indhold Tilføj søgeagent Audi

Organisationer Audi

Audi tilbyder 850.000 bilejere en mulighed for at få en gratis opgradering af software, så dieselbilerne udleder færre skadelige partikler.



Den tyske bilproducent understreger, at det er et frivilligt tilbud. Audi hævder, at opgraderingen vil gøre bilerne mere rene, end loven kræver.



Tilbuddet gælder Audi-ejere i Europa og andre markeder bortset fra USA.



Ordningen gælder biler, der er udstyret med dieselmotorer med seks og otte cylindre.



Modeller fra Volkswagen og Porsche, som er udstyret med samme motorer leveret af Audi, tilbydes også en opgradering.



Både Audi og Porsche hører under Volkswagen, som fortsat kæmper med en omfattende skandale om snyd med udledning.



Volkswagen havde udstyret 11 millioner dieselbiler med en anordning, der kunne afsløre, hvornår bilerne blev testet af myndighederne.



Når dieselbilerne blev testet, sørgede hemmelig software for, at bilerne udledte en markant mindre mængde kvælstofilter.



Audi har annonceret opgraderingen efter "tæt samarbejde" med tyske myndigheder, hedder det.



For nylig kom en lignende melding fra Mercedes-Benz og Daimler om frivillig opgradering af software. De kaldte tre millioner biler i Europa til værksteder.



De seneste års skandaler med dieselbiler har medført et politisk pres for at forbyde dieselbiler. Der indføres for øjeblikket forbud mod ældre dieselbiler i perioder i flere byer over hele verden.



Audi har sagt, at man med det seneste tiltag vil forsøge at "modvirke et muligt forbud mod biler med dieselmotorer".



/ritzau/AFP