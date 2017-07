Væksten i Nordkorea er den højeste i 17 år

Selvom diktaturstaten Nordkorea stort set ikke kan handle med omverdenen, så steg landets bnp med 3,9 pct. i 2016. Det er fra et lavt niveau, men det er den største stigning i 17 år, skriver flere medier herunder Reuters.



Nordkorea oplyser ikke selv økonomiske data, men den sydkoreanske centralbank har udgivet konjunkturtal for Nordkorea siden 1991.



Tallene er lavet på baggrund af sydkoreanske efterretningstjenester og tal fra ministeriet for genforening i Sydkorea.



Især mineindustrien og energisektoren var med til at trække den nordkoreanske økonomi op i 2016.



Ifølge Bloomberg voksede mineindustrien i Nordkorea med 8,4 pct. Det skyldes især højere kulpriser.



Fremstillingssektoren steg med 4,8 pct., mens forsynings- og energisektoren voksede med hele 22,3 pct. i forhold til 2015.



Kina trækker Nordkorea op



Der er stort set ingen lande, der handler med Nordkorea, der har været underlagt FN-sanktioner siden 2006 på grund af landets atomprogram.



Kina handler dog med Nordkorea, og eksporten til det kinesiske marked steg med 4,6 pct.



Med til historien hedder det, at Nordkorea fik et tilbageslag i 2015, hvor tørke og lave råvarepriser på blandt andet jernmalm gjorde ondt på økonomien.



Ifølge Bloomberg er det nordkoreanske bnp per indbygger på cirka 1300 dollar. Det er cirka en tyvendedel af, hvad bnp er per indbygger i Sydkorea.