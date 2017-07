Det skriver medierne: Nordea, Nordea og Nordea

Børsen



Efter gårsdagens regnskaber fra Nordea og Danske Bank, så fylder de to banker godt i dagens erhvervsaviser.Alt for mange iværksættere bliver forblændet, når en investor tilbyder en pose penge. Det kan kompromittere forretningen, hvis vilkårene er for skrappe. Læs den her. Nordea vil bruge mere tid på at vurdere, hvor bankens hovedsæde skal ligge. Den vigtigste faktor bliver bankunionen. Det siger bankens topchef, Casper von Koskull. Læs historien her. Da Nordic Capital ikke fik købt betalingskoncernen Nets, investerede fonden et milliardbeløb i konkurrenten Bambora. Torsdag blev konkurrenten solgt til franske Ingenico med en solid gevinst. Læs det hele her. Nordea er fortsat suverænt størst målt på omsætning, men på en lang række punkter løber ærkerivalen Danske Bank fra den nordiske storbank. Trods forskellen i størrelsen er forskellen på bundlinjen halveret på kun et år.Pengene fosser fortsat ud af kassen i Postnords danske division, hvor 582 mio. kr. blev sat til i første halvår af 2017. Bestyrelsesformand afviser, at en opsplitning er på tale.Nordea-topchef reagerer på krisen med et kursskifteLandets to største banker kom vidt forskelligt ud af første halvår. Danske Banks topchef, Thomas Borgen, noterer fortsat kundefremgang, mens Nordea-kollega Frank Vang-Jensen kæmper for at vende kundeflugten.