Russisk atomubåd er nu kommet ind i dansk farvand

Den russiske atomubåd, som lørdag ventes at passere gennem Storebælt, er sammen med tre andre russiske flådefartøjer sent torsdag aften kommet ind i dansk farvand.



Klokken 3.30 natten til fredag befinder atomubåden sig cirka 15 sømil nord for Læsø, oplyser MAS-vagten hos Forsvarets Operationscenter. Ubåden er ledsaget af en slagkrydser samt to følgeskibe, der kan fungere som slæbebåde.



Skibenes præcise hastighed er det ikke muligt at få oplyst. Men ifølge MAS-vagten er der tale om en "moderat hastighed".



Den 172 meter lange "Dmitrij Donskoj" er verdens største atomdrevne ubåd. Det er første gang, at den sejler ind i Østersøen, og der bliver rig mulighed for at observere den fra land eller til vands.



"Den sejler uddykket, så der skulle være mulighed for at se den," siger MAS-vagten.



Den eskorterende slagkrydser, "Pjotr Velikij", bevæger sig ligeledes fremad ved atomkraft. Krydseren er flagskibet for den russiske flåde.



De fire fartøjer forlod torsdag aften norsk farvand efter at være sejlet ned langs Norges vestkyst.



Fartøjerne er på vej til Sankt Petersborg, hvor de 29. og 30. juli skal deltage i 100-års-jubilæet for grundlæggelsen af den russiske flåde. Det skriver netmediet The Independent Barents Observer.



Fartøjerne forlod ifølge mediet basen Severomorsk på Kolahalvøen i det nordligste Rusland i mandags.



Mens skibene er i dansk farvand, bliver de nøje fulgt af Beredskabsstyrelsen, og under gennemsejlingen af Storebælt vil danske flådeskibe ledsage de russiske.



Det oplyste oberst Søren Wilhelm Andersen, chef for nationale operationer i Værnsfælles Forsvarskommando, torsdag.



"Dmitrij Donskoj" blev bygget under den kolde krig. Ubåden har kapacitet til atomvåben, men ifølge Independent Barents Observer medbringer den ikke kernevåben.



/ritzau/