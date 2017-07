USA: Home Depot og trækker Dow ned

Det amerikanske aktieindeks Dow Jones har længe været oppe i rekordniveau. Men torsdag faldt indekset en smule. Dow Jones faldt med 0,13 pct. Det var særlig byggemarkedet Home Depot, der havde en dårlig dag på børsen, og det trak ned i indekset.Indekset S&P500 faldt med 0,02 pct. Nasdaq Compostite steg med beskedne 0,08 pct.Det var tydeligt, at aktierne efter flere måneders stigninger er blevet nervøse. Det kom oven på rekorder for alle tre indekser dagen før.En Bloomberg rapport beskrev, at undersøgelsen af Donald Trumps forbindelser til Rusland i forbindelse med det amerikanske valg nu bliver udvidet til også at omfatte hans forretningsimperium. Ifølge Wall Street Journal var det nok til at gøremarkederne nervøse."På det her tidspunkt bliver markederne anset for at være så oppiskede, at det handler om at sælge først og stille spørgsmål senere," sagde analytikeren Justin Wiggs fra analysehuset Stifel Nicolaus til Wall Street Journal.Sears Holding, der producerer hvidevaremærket Kenmore offentliggjorde torsdag, at man for første gang ville begynde at sælge hvidevarer gennem ehandelsgiganten Amazon.Det ramte Home Depot, der fik hugget 4,1 pct. af kursen. Lowe's og Best, andre forhandlere af hvidevarer blev også ramt, med henholdsvis 5,9 og 3,9 pct.