Torsdagens aktier: Pandora funklede mens Nordea og Danske skuffede

Pandora løb med den positive opmærksomhed på børsen torsdag, mens der var kurstæsk til Danske Bank og især Nordea oven på de to storbankers regnskaber.



Samlet sluttede C20 Cap-indekset 0,1 pct. lavere i 1176,92. Dagen startede med risikoappetitten i det meste af Europa efter fremgang på børserne i både Asien og USA, men meldingerne fra Den Europæiske Centralbanks pressemøde og senere en angivelig udvidelse af undersøgelsen mod Trump gav uro ud på eftermiddagen.



PANDORA TOPPEDE KLART



Pandora blev torsdagens store vinder med en stigning på 7,1 pct. til 708 kr. Aktien blev midt på dagen genstand for en positiv analyse fra finanshuset Carnegie, og det satte fut under kursudviklingen.



Carnegie har gennemført en rundspørge til en række forhandlere af Pandora-smykker, og det indikerer blandt andet øget momentum på det australske og italienske marked og bedre takter generelt end tidligere i 2017.



Det var også den svenske investeringsbank, der tidligere i år gav en stor nedtur i Pandora-kursen, da den med en negativ analyse gav frygt om en salgsopbremsning for smykkeselskabet.



NORDEA OG DANSKE SKUFFEDE



Nordea kunne ikke levere det ventede overskud i sit regnskab for andet kvartal, hvor både indtægter og udgifter viste en ringere udvikling end forudset af analytikerne.



Banken havde et overskud på 743 mio. euro, hvilket var en fjerdedel mindre end samme kvartal for et år siden, mens analytikerne kun havde forudset et fald til 843 mio. euro ifølge Ritzau Estimates.



Regnskabet blev kaldt skuffende over en bred kam af bankanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, og investorerne fik heller ikke afklaring om Nordeas flytteplaner, da banken har udskudt den endelige beslutning om hovedkvarterets fremtid til september.



Nordea-aktien faldt 5,4 pct. til 81,30 kr. og indtog bundpladsen i C20.



Danske Bank led også et kursfald trods et kvartalsregnskab, der bød på en positiv overraskelse på bundlinjen - blandt andet takket være endnu en stor tilbageførsel af tidligere nedskrivninger. Banken havde også en opjustering af 2017-prognosen med til aktionærerne, men det var ikke nok til at indfri forventningerne i markedet.



En opjustering var nemlig indregnet i forvejen, og derfor har mange i stedet hæftet sig ved, at bankens omkostninger ikke som tidligere spået falder.



- Forventningerne til omkostningerne er nedjusteret, og det fjerner en del af glæden fra opjusteringen, skriver analytiker Kapilan Pillai fra Jefferies i en analyse.



Danske Bank-aktien steg i de første handelsminutter, men endte med et fald på 1,4 pct. til 253 kr.



KONKURRENTNYT TIL TDC, DSV OG NETS



I Europa var der også gang i regnskabssæsonen, og fra Sverige kunne TDC se sin konkurrent Telia tabe kunder og opleve pres på indtjeningen i den danske del af forretningen. TDC-aktien faldt 0,6 pct. til 38,60 kr.



Værre gik det DSV, hvis schweiziske konkurrent Panalpina meldte om faldende markedsandel inden for luftfragt i andet kvartal og pres på bruttoindtjeningen inden for både luft- og søfragt. DSV-aktien endte med en tilbagegang på 2,3 pct. til 411,40 kr.



Uden for C20 steg Nets, der endnu en gang kunne registrere opkøbsaktivitet i sektoren for betalingsservice og finansiel teknologi. Franske Ingenico køber svenske Bambora for 1,5 mia. euro, og den handel bør betyde en højere værdisætning for Nets, vurderer Nordea.



- Efter vores vurdering støtter den fortsatte konsolidering i industrien yderligere købshistorien for Nets. Vi noterer os dog, at den generelle trend med stigende integration af værdikæder i industrien kan betyde, at konkurrencen vil stige for Nets på mellemlang sigt, skrev Nordea i en kommentar til handlen.



Nets steg 0,9 pct. til 152 kr. og nåede dermed den højeste lukkekurs indtil videre i aktiens tid på børsen. Nets blev noteret til 150 kr. per aktie i september 2016.



/ritzau/FINANS