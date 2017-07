Trump fortryder ansættelse af minister

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

Præsident Donald Trump fortryder, at han nominerede Jeff Sessions som USA's justitsminister.



I et interview med New York Times siger den amerikanske præsident, at han for et halvt år siden aldrig ville have peget på den 70-årige senator fra Alabama, hvis han havde vidst, hvad han kunne finde på.



Utilfredsheden bunder i Jeff Sessions' beslutning om at erklære sig inhabil i en undersøgelse af mulige forbindelser mellem Trumps valghold og Rusland.



- Sessions skulle aldrig have erklæret sig inhabil, og hvis han ville gøre det, så skulle han have orienteret mig, før han tog imod jobbet. Så havde jeg valgt en anden, sagde Trump til avisen.



/ritzau/Reuters