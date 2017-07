Rigmanden Musk erkender: Mars-raketter er svære at bygge

Det er svært at bygge en raket, der kan bringe mennesker til Mars, erkender rigmanden Elon Musk.



I øjeblikket arbejder Tesla-direktørens hold af rumforskere i SpaceX på raketten Falcon Heavy, der en gang i fremtiden skal være drivmotor bag rumrejser til den røde planet.



Men Musk tvivler på, at den første rigtige test af raketten bliver en succes.



- Der er betydelig risiko for, at det ikke lykkes at sende den i kredsløb i første forsøg, siger Musk.



Det er selskabets plan, at Falcon Heavy skal sendes i kredsløb i slutningen af 2017.



Det har vist sig "langt sværere" at bygge løfteraketten, "end holdet troede i begyndelsen", erkender Musk.



De voldsomme vibrationer, som den store motorkraft udløser, er svær at teste uden en affyring.



Løfteraketten har 27 motorer. Den kombinerer tre Falcon 9-raketter, som tidligere med succes er testet.



I 2015 skrev SpaceX rumhistorie, da Falcon 9 efter ti minutters flyvning vendte tilbage til Jorden og landede intakt.



SpaceX har indgået aftale med to privatpersoner, som er klar til at blive sendt rundt om Månen. Lykkes den mission, vil det være rekord for, hvor langt et menneske har været ude i rummet.



Elon Musks plan er at sende en ubemandet raket til Mars senest i 2020.



Han drømmer om, at mennesker kan bosætte sig på planeten.



/ritzau/AFP