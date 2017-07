Det skriver medierne: Radikal borgmester forsvarer Airbnb

Københavns beskæftigelsesminister, Anna Mee Allerslev (R), går nu i rette med de røde borgmestre, der vil skærpe reglerne over for den private boligudlejningstjeneste Airbnb. Det skriver Politiken."Vi skal ikke bilde borgerne ind, at boligpresset i København skyldes Airbnb, for det skyldes hovedsagelig, at vi udvikler alt for få lejligheder i København. Hvis man virkelig vil gøre noget for at afhjælpe boligmanglen, bør de røde partier lægge flere områder ud til boligudvikling, sådan som vi har foreslået. Der er masser af områder i København, vi kan udvikle. Både for at få flere boliger og for at tage noget af presset på priserne. Boligmanglen har intet at gøre med Airbnb," siger hun til Politiken Flemming Wagner er efter et par vanskelige år fået gang i sin forretning Abacus Medicine, som parallelimporterer lægemidler. Nu vil han udfordre de etablerede spillere, der sidder tung på kosttilskudmarkedet, som vokser markant i disse år. Det skriver Finans It-pioner vil investere i danske iværksættere48-årige Michael Seifert, manden bag it-megasuccesen Sitecore, melder sig nu klar til at bruge en del af sin formue på over 700 mio. kr. i det danske startup-miljø. Læs historien her.