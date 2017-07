USA: Medicinalaktier trækker USAs indeks op

De ledende amerikanske indeks viste moderate opsving onsdag.S&P500 var oppe 0,54 pct. Dow Jones Industrial var opppe med 0,31 pct. og Nasdaq var oppe med 0,31 pct.

Særligt blev de påvirket af positive takter fra amerikanske medicinalaktier. Medicinalvirksomheden Vertex Pharmaceuticals offentliggjorde positive resultater på deres kliniske forskning inden for cystisk-fibrose. Aktien i Vertex steg med 21 pct. ovenpå udmeldingen om de positive resultater.



Medicinalaktierne synes at have rystet usikkerheden om affordable care act af sig. I går var der ellers usikkerhed om senatet overhovedet kunne bevæge sig videre efter det viste sig umuligt at samle de nødvendige stemmer til at komme med et alternativ til Obamacare, som affordable care act også kaldes.

Præsident Donald Trump pointerede dog på et frokostmøde, at senatet var meget tæt på en løsning, og han derfor håbede at man i sidste øjeblik ville finde en løsning.udbyderen af sundhedsforsikringer United Health Group steg 1,1 pct.Desuden steg olieprisen med 1,6 pct. og det betød, at olie- og energirelaterede aktier var blandt dagens største vindere. Det gav sig særlig udtryk i S&P500 energitunge virksomheder.Morgan Stanleys aktier steg 2,5 pct. oven på et regnskabm, der var bedre end ventet.