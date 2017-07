Markedsoversigt: Små kursløft og rentefald på sommerstille dag

Relateret indhold Aktieordbog

Det danske aktiemarked lukkede onsdag med et marginalt fald uden selskabsspecifikke nyheder. Blandt dagens stigninger var endnu engang A.P. Møller-Mærsk-aktierne, der er steget pænt den seneste tid.



Mærsk B steg 0,6 pct. til 14.130 kr.



Desuden har Jyske Bank opjusteret anbefaling og kursmål til henholdsvis "reducer" fra "sælg" og til 13.500 kr. fra 10.800 kr.



Eliteindekset - C20 Cap - endte 0,1 pct. højere i 1177,80.



Nordea og Danske Bank fik onsdag nyt fra den svenske konkurrent Swedbank, som offentliggjorde sit regnskab for andet kvartal. Swedbank fulgte tendensen hos de øvrige storbanker i Sverige - SEB og Handelsbanken - der også har overrasket aktiemarkedet positivt på det seneste.



Danske Bank steg 0,4 pct. til 256,60 kr., mens Nordea faldt 0,8 pct. til 85,95 kr.



TDC fik nyt fra konkurrenten 3, der i andet kvartal fik hele 37.000 nye kunder, mens der samtidig var stor fremgang på driften. TDC, der løfter sløret for sine kunde- og regnskabstal 10. august, steg 1,2 pct. til 38,85 kr.



Uden for C20 er der fortsat fokus på Nets, der efter bekræftet købsinteresse er steget til over introduktionsprisen på 150 kr. Svenske SEB har indledt dækning af aktien med den neutrale anbefaling "hold" og et kursmål på 149 kr. Aktien lukkede 0,3 pct. lavere i 150,60 kr.



Helt i periferien af aktiemarkedet var der sent tirsdag nyt fra Vestjysk Bank. Købstilbuddet på 1 kr. per aktie, som en stribe investorer anført af Nykredit og Maj Invest tidligere på sommeren offentliggjorde, er blevet gennemført.



Det sker, efter at EU-Kommissionen tirsdag sagde god for handlen, der skal redde den kriseramte bank.



Der var sommerstille på finansmarkederne onsdag, også på obligationsmarkedet, hvor renterne satte sig en smule trods fraværet af væsentlige nyheder. Et par boligtal fra USA overraskede positivt.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte onsdag i overkanten af 0,64 pct., hvilket var 3 basispoint under slutniveauet tirsdag. Også ude i Europa var bevægelserne af den størrelse.



Lige før middag var der tal for byggeriet i eurozonen, der viste et fald på 0,7 pct. mod en vækst på 0,3 pct. måneden før.



Fra USA landede statistik for påbegyndt boligbyggeri og antal byggetilladelser i juni. Begge kom ind bedre end ventet.



Torsdag er der muligvis centralbanknyheder på dagsordenen med møder i både Bank of Japan og Den Europæiske Centralbank, ECB.



- Der er fokus på, om BoJ sender nogen signaler i retning af en begyndende normalisering af pengepolitikken, skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank.



For ECB er forventningen, at banken vil tage et skridt mod en strammere kurs for pengepolitikken. Desuden kommer der torsdag også en mindre buket af nøgletal fra USA.







/ritzau/FINANS