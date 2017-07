Tre kinesiske fartøjer er lige nu ved at sejle gennem dansk farvand i forbindelse med en russisk-kinesisk øvelse.



Det bekræfter Forsvarets Operationscenter.



- Lige nu befinder de sig nede i Langelands-området, siger kaptajn og vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter Steffen Lund.



Øvelsen skal foregå i Østersøen, og lige nu er den kinesiske flådeenhed halvvejs i sin passage.



- De er på vej til Østersøen, hvor de skal deltage i en øvelse, som hedder Peace Mission 2017. Og så skal de efterfølgende være med i hundredårsjubilæet for den russiske flådes oprettelse, siger Steffen Lund.



Flådeenheden består af en fregat, et forsyningsskib og en destroyer. Det er det danske patruljeskib Najaden, der skal overvåge de kinesiske skibe.



Steffen Lund bekræfter, at russiske skibe også vil passere dansk farvand senere.



- Vi forventer, at to russiske fortøjer kommer ind på et senere tidspunkt. Men det kan vi oplyse mere om senere, siger han.



Det er verdens største atomdrevne ubåd, Dmitrij Donskoij og krigsskibet Pjotr Velikij, der har kurs mod dansk farvand.



På grund af størrelsen vil ubåden sejle over overfladen, når den når Storebælt, mellem Fyn og Sjælland.



/ritzau/