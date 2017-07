Når temperaturen stiger, arbejder vi mindre. Det rammer produktiviteten, som kan falde med en fjerdedel. Det gælder også industrier i Nordeuropa, der ikke bliver så hårdt ramt af højere temperaturer som i varmere lande.



Det viser undersøgelser i det amerikanske videnskabelige klimatidsskrift "Temperature". Undersøgelserne stammer fra EU-projektet "Heat-Shield" (Varmeskjold) fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.



Foreløbige data peger på, at varme medfører tabt produktivitet på 25 procent. Varme påvirker allerede økonomien, fordi arbejdstiden falder.



Lars Nybo er professor i human fysiologi ved instituttet.



Han forsker i, hvad der sker med menneskets fysiske og kognitive evner, når vi har varme omgivelser. Altså hvordan vi opfatter verden, tænker og løser problemer, når sveden hagler ned.



- Det er ret velkendt, at varme kan påvirke vores fysiske præstationsevne. Det har vi set i en lang række resultater fra sportens verden. Nu kigger vi på varmestress i den arbejdende verden, siger Lars Nybo.



- Her ser vi en langt større virkning, end tidligere modeller beskriver. I et feltstudie på Cypern har vi observeret, at man kan tabe helt op til 25 procent af arbejdstiden, når temperaturen bliver høj.



Spørgsmål: Er det derfor, at spanierne holder siesta?



- En af strategierne er at omlægge sin arbejdsdag. Så man starter meget tidligt og holder pause i de varmeste perioder, siger Lars Nybo.



EU-projektet "Heat-Shield" begyndte i 2016. Det skal modvirke de negative effekter af højere temperaturer. Projektet med et budget på 50 millioner kroner omfatter forskere og ngo'er i 11 europæiske lande.



Projektet er led i Horizon 2020. Det er EU's største forskningsprogram på knap 600 milliarder kroner over syv år.



/ritzau/