USA: Netflix lyser op i dødt marked

Netflix var en af de få positive overraskelser i fladt amerikansk marked. Netflix fik flere nye abonnementer i årets andet kvartal end analytikere havde ventet.Netflix fik 4,1 mio. nye abonnenter i kvartalet. Et godt stykke over selskabets egen målsætning på 2,6 mio. Aktien er oppe med ca. 30 pct. i år, og tirsdag hjalp den Nasdaq-indekset op på en stigning på 0,47 pct.Derudover hjalp svage tendenser fra de store amerikanske banker, såsom Goldman Sachs og Bank of Amierca, ikke på den flade stemning på de amerikanske indeks.Goldman Sachs rapporterede et fald i handelsvolumen på 17 pct. i andet kvartal. Alene Goldman Sachs vigende aktie tog 40 basispunkter fra Dow Jones-indekset i morgenhandlen.Bank of America oplevede ganske vist stigende indtjening på private kunder, men også blev handelsaktiviteten ramt. Den var i Bank of America nede med 9 pct.Dow Jones var nede med 0,25 pct. da tirsdagens handel sluttede.S&P500-indekset sluttede oppe med en stigning på 0,06 pct.Eller var det amerikanske aktiemarked præget af usikkerheden omkring republikanernes kamp for at afskaffe Affordable Care Act, også kendt som Obamacare.Det sendte dollaren ned i et lavere niveau.Derfor var det også, at det meste af skylden for den flade udvikling på de tre amerikanske indeks blev tilskrevet republikanernes manglende gennemslagskraft. Deres fejlslagne forsøg på at få afskaffet Obamacare blev af iagttagere set som et tegn på andre reformer også vil blive svære at få gennemført.Analytikere vurderede over for Bloomberg at den nuværende præsident vil få sværere ved at gennemføre hans planlagte skattereformer, når han end ikke kan få styr på sit løfte om at afskaffe Obamacare.