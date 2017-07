Tirsdagens aktier: Gevinst til Mærsk kunne ikke hindre samlet fald

De danske aktier kunne ikke holde uvejret ude i tirsdagens handel, hvor det endte med et samlet fald for C20 Cap-indekset og dermed ikke endnu en rekord.



Meget af dagen sejlede eliteindekset med blandt andet Mærsk-aktierne og TDC i front ellers mod den europæiske strøm og steg, men ud på eftermiddagen knækkede kurven, og C20 Cap-indekset faldt 0,2 pct. til 1177,16.



Det kom efter to dage på stribe med plusser og en rekord mandag. Med til at trække ned var blandt andet en pæn styrkelse til euro, der ikke just gavner de eksporterende selskaber på kontinentet, som dermed får mindre ud af salgskronerne.



- Europa er lidt ramt af den styrkede euro, hvilket ikke er specielt godt for de eksporterende virksomheder. Det trækker nedad - ikke mindst i Tyskland. Danmark klarer sig lidt bedre, idet vi blandt andet er pænt trukket af Mærsk, siger Kim Sejdelin, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.



MÆRSK TRUKKET AF GODE RATEUDSIGTER



Med i toppen dagen igennem var nemlig Mærsk-aktierne, der ser ud til måske at kunne se frem til højere fragtrater i containerrederiet Maersk Line.



I hvert fald var der positive indikationer at hente i et regnskab fra det schweiziske transport- og logistikselskab Kuehne + Nagel, der ser ud til at betale høje priser for at fragte varer til søs.



Og det kan meget vel betyde, at selskaber som Maersk Line også kan hive en større driftsindtjening i land på søfragten.



- Mærsk ligger stærkt til trukket af regnskabet fra Kuehne + Nagel. Den rate, det betaler for fragt på havene, er på vej i vejret. Det må så også betyde, at Maersk Line kan se frem til en pæn EBITDA-fremgang i andet kvartal. Hvis det fortsætter i flere kvartaler, kan man hurtigt få en væsentlig svingfaktor for værdisætningen af aktien, forklarer Kim Sejdelin.



Mærsks B-aktie steg 1,2 pct. til 14.040 kr. tirsdag.



Teleselskabet TDC fortsatte desuden frem for femte dag på stribe - under inspiration fra blandt andet rivalen Telenors regnskab mandag, men nok mest af alt et generelt positivt fokus på sektoren netop nu.



Aktien steg 1,6 pct. til 38,40 kr. og er siden tirsdag i sidste uge steget med 3,6 pct.



PRES PÅ FLS



I bunden blev ingeniørkoncernen FLSmidth trukket ned i sølet efter en god mandag, hvor der ellers var blandede signaler fra nogle af selskabets svenske branchefæller.



De pegede på udsigter om, at minesektoren overordnet set er på vej frem igen, men tallene fra Atlas Copco og Sandvik var fortsat ikke prangende i forhold til markedets forventninger.



Desuden var råvaresektoren i Europa generelt presset tirsdag, og det smittede også af på FLSmidth-aktien, der faldt 2,3 pct. til 405,70 kr.



Mandag var der pres på de amerikanske medicinalpapirer, idet det ikke lykkedes for USA's præsident, Donald Trump, at få tilstrækkelig opbakning i sit republikanske bagland til at stemme en ny sundhedsreform, der kan erstatte Obamacare, igennem.



Tirsdag syntes det også at smitte de danske medicinalaktier en smule. Novo Nordisk faldt således med 1,4 pct. til 275,80 kr., mens Lundbeck satte sig 0,9 pct. til 371,10 kr. En svækkelse til dollar spillede formentlig også en rolle i den ligning.



DSV KØRTE FREM EFTER RIVALREGNSKAB



Transport- og logistikselskabet DSV steg med 0,4 pct. til 418 kr., og også her var der påvirkning fra schweiziske Kuehne + Nagel, der er konkurrent til det danske selskab.



Kuehne + Nagel viste sig at have flyttet flere varer rundt på samtlige forretningsområder i den første halvdel af 2017.



Vækstraterne, målt på mængden af fragtede varer, var på 7,7 pct. inden for søfragt og hele 18 pct. for luftfragt i første halvår, mens der også var mere travlt i vejtransporten og inden for logistikløsninger.



For vindmølleproducenten Vestas er der samtidig udsigt til en konkurrent mindre på det brasilianske marked, idet indiske Suzlon har kastet håndklædet i ringen og er gået i konkursbehandling i Brasilien.



- Det er en konsekvens af flere faktorer, der specifikt hører til Brasilien, skriver selskabet ifølge branchemediet Windpower Monhtly.



Derudover fik Vestas hevet en ordre på 48 megawatt (MW) i land i Den Dominikanske Republik.



Vindmølleaktien faldt dog 0,6 pct. til 618 kr.



GENMAB STEG PÅ STÆRKE SALGSTAL



Genmab kunne tirsdag glæde sig over, at partneren Johnson & Johnson også havde flot fremdrift i salget af kræftmidlet Darzalex i andet kvartal.



På verdensplan løb Darzalex-salget op i 299 mio. dollar - fordelt på 212 mio. dollar i USA og 87 mio. dollar i resten af verden.



Darzalex-salget var til sammenligning på 108 mio. dollar i andet kvartal af 2016, hvoraf de 95 mio. dollar faldt i USA, mens første kvartal i år bød på et salg på 255 mio. dollar, heraf 201 mio. dollar i USA.



Genmab steg 1,1 pct. til 1450 kr.



/ritzau/FINANS