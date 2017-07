Det skriver medierne: Ejendomsudviklere scorer stor gevinst på byggeboom

De store ejendomsudviklere tjener store penge på byggeboomet, mens entreprenørerne stadig tjener relativt lidt. Det handler om risikofordeling og god timing, lyder det fra Deloitte. Det skriver Finans Frank Gad, der er storaktionær og administrerende direktør i SP Group, har tjent gode penge på kursudviklingen i den børsnoterede plastvirksomhed. SP Group er de seneste fem år braget i vejret på børsen med en samlet kursstigning på 956 pct. Det skriver Finans Eksperter kalder det et klart brud på markedsføringsloven, at Carlsberg ikke fortæller, at det er bryggeriet, der står bag en humoristisk hjemmeside om fadøllens fortræffeligheder. Det skriver Berlingske Business Rollerne er blevet byttet om i skandinavisk luftfart, hvor ellers kriseforfulgte SAS har fundet den kommercielle takt, mens Norwegian ganske uvant kæmper med problemer. Det skriver Berlingske Business Flying Tiger Copenhagen slår i denne uge dørene op for butik nummer 800. Den flyvende tiger fra hovedstaden er fortællingen om en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Målet er 1500 butikker i 2020. Det skriver Berlingske Business Biotekselskabet Meabco venter eksplosiv vækst i salget til tæt på 10 mia. kr. om fem år. Den hovedrige Lauritzen Fonden bakker op med nyt millionindskud. Læs historien her Den kommende danske chef for EU's bankunions krumtap, Den Fælles Afviklingsinstans, mener, at Danmark bør gå med i EU's bankunion. VLAk-regeringen er splittet i tre om dansk deltagelse i bankunionen. Læs historien her. /ritzau/FINANS