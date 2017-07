Mens du sov: Trumps sundhedsreform får muligt dødsstød

To republikanske senatorer går nu også mod partiets reviderede forslag til en ny sundhedsreform. Det skriver CNN Det er senatorerne Mike Lee fra Utah og Jerry Moran fra Kansas, der nu melder sig i koret mod forslaget.Det betyder, at lovforslaget, der er et af præsidenten Donald Trumps høje prioriteter, kan blive svært at få stemt igennem senatet. Trumps parti republikanerne har 52 ud af 100 senatorer i Senatet.Ifølge CNN sagde Mitch McConnel, der er flertalsleder i Senatet, sent mandag aften:"Beklageligt er det nu tydeligt, at indsatsen for at ophæve og straks erstatte Obacamacares fiasko ikke vil være vellykket."Ifølge Ritzau skriver Trump som reaktion på Twitter, at "Republikanerne bare bør afskaffe den mislykkede Obamacare nu og arbejde på en ny sundhedsplan fra bunden af."Offentligheden vil efter alt at dømme snart få indsigt i, hvem der besøgte Donald Trump i dennes ferieresidens i Mar-a-Lago i Florida. Det skriver Bloomberg.Det amerikanske sikkerhedsministerium, Department of Homeland Security, har ifølge mediet indvilget i at offentliggøre en gæsteliste med besøgende i september sidste år. Beslutningen kommer i kølvandet på et sagsanlæg fra en række organisationer, der sammen har krævet at få indblik i, hvem USA's præsident har haft på visit i Mar-a-Lago, Trump Tower og Det Hvide Hus.Streamingtjenesten Netflix banker forventningerne til brugertallet i andet kvartal, viser regnskabet, der landede mandag efter markedsluk i USA. Det skriver Wall Street Journal. Selskabet gik ud af andet kvartal med næsten 104 mio. brugere verden over og fik i kvartalet 5,2 mio. flere brugere. Det var en hel del flere end de 3,2 mio. Netflix selv havde forventet, men også mere end de 3,5 mio. brugere, analytikerne havde forventet.Omsætningen steg 32 pct. til 2,78 mia. dollar svarende til ca. 18 mia.Trods mandagens nyhed om, at Kina i andet kvartal havde en økonomisk vækst på 6,9 pct., hvilket var højere end forventningen på 6,8 pct. snublede de kinesiske markeder. Det skriver CNBC Mandag faldt Shangai Composite 1,4 pct., mens Shenzen Composite-indekset faldt 4,3 pct. Tirsdag ligger Shangai-indekset 0,62 pct. lavere, mens Shenzen falder 0,23 pct.De stærke kinesiske tal forventes at understøtte en positiv udvikling i råvarerne, lyder det fra Guilia Lavinia, økonom hos ANZ Research, ifølge CNBC.Selskabsspecifikt er der nyt fra japanske Toshiba, som har meldt ud, at selskabet ikke vil afslutte en handelom salget af deres hukommelseschip inden 28. juli. Ifølge industrikonglomeratet, er målet at få lukket en handel ved udgangen af marts næste år. Det sendte Toshiba ned med 6,3 pct.Den sydkoreanske mobilproducent Samsung annoncerede et partnerskab med betalingsplatformen Paypal, så Paypal kan bruges i Samsungs betalingsløsning Samsung Pay. I første omgang er det kun til de amerikanske kunder, mens brugere i andre lande "snart" vil få mulighed for at bruge løsningen. Det sendte Samsung-aktien op med 0,04 pct.Mandag var der minimale bevægelser på de tre tunge indeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, der lukkede med fald eller stigninger på hhv. -0,03 pct., 0,03 pct. og 0,09 pct. Det sker efter, at S&P 500 ramte et rekordhøjt niveau i fredags.Mest var der at smile over hos aktionærerne i magasinkæden Macy's, der steg med 3,71 pct. efterfulgt af Freeport McMoRan, der krøb op med 3,13 pct. I den tunge ende på tværs af de forskellige indeks lå Crown Castle International og Medtronic, der blev banket ned med 3,6 pct. og 2,7 pct.Også Tesla havde en svær dag på aktiemarkedet, i det aktien faldt med 2,5 pct.