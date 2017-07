Det skriver medierne: Novo sætter fart på medicinsalg med racerkører

I USA giver globale medicinalselskaber ofte deres midler et ekstra salgstryk ved at betale filmstjerner og sportsfolk for at tale et bestemt produkt op. Novo nordisk deltager også i den disciplin med en satsning på, at den amerikanske motorsportsstjerne Charlige Kimball kan sætte fart under selskabets insulinsalg. Det skriver Berlingske Business Den digitale revolution har allerede skabt store forandringer og kostet en stribe ofre i erhvervslivet. Ifølge en ny KPMG-analyse er de nordiske erhvervsledere mere bevidste om de voldsomme it-forandringer sammenlignet med topchefer på globalt plan. Dermed har de fokus på at være innovative og udnytte nye muligheder. Det skriver Berlingske Business Pensionsselskabernes mangel på rådgivning, når kunderne selv skifter risikoprofil, bevæger sig på kanten af reglerne om god rådgivning. Den digitale rådgivning af kunderne i markedsrente mere end halter i en række selskaber. D et skriver Finans Familien bag den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns investerer en del af sin milliardstore formue i lokale fødevarevirksomheder. Resten af Danmark er ikke i søgelyset, da familien vil være med til at udvikle Bornholm. Det skriver Finans Tanken om de mange penge, der går tabt ved hackerangreb er det, der fylder mest hos virksomhederne, når de tænker på truslen fra it-kriminelle. Det viser en ny undersøgelse fra it-sikkerhedsfirmaet Bitdefender, der har spurgt it-sikkerhedschefer i store virksomheder i bl.a. USA, Storbritannien, Danmark og Tyskland. 55 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at økonomiske omkostninger vil være det største problem og hver anden svarer, at det kan ende i konkurs. Det skriver Finans For hver krone staten i de seneste fem år har skudt i tidlige opstartsvirksomheder, har den fået 29 øre igen. Det har givet et samlet tab på 680 mio. kr. over de seneste fem år. Læs historien her. En række tidligere chefer i Vestas' tyske datterselskab anført af daværende salgsdirektør for Vestas Central Europa, Hans Jørn Rieks, er blevet renset for mistanken om, at de havde begået millionsvindel. Læs historien her