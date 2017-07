Sygehuse sender stadig patientjournaler på papir med posten

Når Region Midtjylland sender patientoplysninger til andre regioner og privathospitaler, sker det stadig i vidt omfang på papir med almindelig post - og ikke digitalt via den elektroniske patientjournal, som det burde gøre.



Det skriver Jyllands-Posten.



Hver region har sit elektroniske patientjournalsystem, som skulle kunne "snakke" sammen. Målet var, at 95 procent af alle informationer om patienterne skulle kunne overføres via dette system inden udgangen af 2014.



Men to et halvt år senere er det i Region Midtjylland kun 57 procent af informationerne, som overføres elektronisk.



Det fremgår af et notat fra Rigsrevisionen fra februar. It-direktør i Region Midtjylland Claus Kofoed forklarer, at det ikke er blevet bedre siden da.



"Det er ikke godt nok, og det skal vi have gjort noget ved," siger han til Jyllands-Posten.



Tanken bag de elektroniske journaler er, at man hurtigt og sikkert kan sende information om patienter mellem aktører i sundhedsvæsenet.



Når kommunikationen i vidt omfang foregår med "snailmail", kan det have uheldige konsekvenser, advarer Lægeforeningen.



"Det kan forsinke behandlingen af en patient, hvis informationerne ikke er fremme, når patienten møder op på et sygehus i en anden region eller på et privathospital, og det er spild af tid og en ulempe for patienten," siger Tue Flindt Müller, praktiserende læge og medlem af Lægeforeningens bestyrelse.



/ritzau/