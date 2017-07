Optagelser fra private overvågningskameraer kan ses live

Danskere, der har installeret overvågningskameraer i hjemmet, risikerer selv at blive overvåget.På en international hjemmeside vises optagelserne fra tusindvis af private overvågningskameraer live, og omkring 160 af kameraerne sender fra Danmark.Det skriver Politiken.Avisen har med politiets hjælp sporet et par af de familier, som uden at vide det udstiller dele af deres privatliv for omverdenen."Jeg anser mig selv som en, der har ret godt styr på det med it, men jeg havde aldrig forestillet mig, vi ville havne på en eller anden liste, hvor folk kunne kigge med.""Jeg installerede det kamera for at sikre os mod tyveri," siger en mand fra Nykøbing Mors til Politiken efter at have fået at vide, at videoen havde vist hans kæreste solbade i haven.Ophavsmanden til hjemmesiden opholder sig i Moldova. Hjemmesiden sender direkte billeder af, hvad der sker foran linsen på over 70.000 private overvågningskameraer rundt omkring i verden. De fleste i USA eller Japan.Manden skriver i en mail til Politiken, at han ikke kan se noget galt i at gøre det. Og at folk frit kan skrive til en mailadresse på hjemmesiden, hvis de vil have deres signal pillet af.Hvis han støder på "uetiske kameraer", bliver signalet også straks slukket, siger han.Peter Blume, professor i persondataret ved Københavns Universitet, vurderer, at mandens foretagende juridisk er i en "gråzone".Hvis man nu tog et billede af en familie, ind gennem deres vindue og ude fra vejen, med det formål at offentliggøre det, ville det være en klar overtrædelse af straffeloven."Men det, der gør det vanskeligt her, er, at de, der bliver filmet, jo selv har skabt adgangsvejen," siger han til Politiken.It-advokat Martin von Haller Grønbæk er lodret uenig og siger til avisen:

"At sætte hjemmesiden op er efter min bedste overbevisning ulovligt. Der er tale om mennesker, som ikke har givet tilladelse til, at de skal overvåges."

Rent teknisk er det relativt nemt at søge på internettet efter signaler fra overvågningskameraer. Og hvis indehaveren ikke har ændret kameraets password til en sikker kode er det let for en uvedkommende at "åbne" det./ritzau/