Lederen af Islamisk Stats gren i Afghanistan, Abu Sayed, blev dræbt i et angreb mod den militante bevægelses hovedkvarter i Kunar-provinsen tidligere på ugen.



Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.



Drabet på Abu Sayed vil "på betydelig vis forstyrre terrorgruppens planer om at udbygge sin tilstedeværelse i Afghanistan", siger Pentagons talskvinde Dana White i en meddelelse.



Abu Sayed blev dræbt tirsdag, fremgår det af meddelelsen.



Også andre medlemmer af den afghanske gren af IS blev dræbt ved angrebet, oplyser Pentagons talskvinde.



/ritzau/Reuters