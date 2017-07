Tusindvis af politifolk, akademikere og ansatte i ministerier i Tyrkiet er blevet afskediget dagen inden den første årsdag for det mislykkede kupforsøg mod præsident Recep Tayyip Erdogans styre.



Det viser et dekret fra den tyrkiske regering fredag.



Ifølge dokumentet er over 7000 mennesker blevet fyret i den seneste udrensning. Blandt dem er 2303 politifolk og 302 akademikere fra universiteter over hele Tyrkiet.



I samme ombæring bliver 342 officerer og soldater degraderet.



I løbet af det seneste år er over 150.000 offentligt ansatte blevet fyret eller suspenderet fra deres arbejde, mens omkring 50.000 soldater, politifolk og andre er blevet anholdt sidste 15. juli 2016.



Erdogan beskylder sin politiske rival og prædikant Fethullah Gülen og hans tilhængere for at stå bag kupforsøget for et år siden.



Det er først og fremmest formodede Gülen-tilhængere, der er blevet fyret eller anholdt.



Erdogan har krævet, at rivalen bliver udleveret fra USA, hvor han har boet i en årrække. Gülen afviser alle anklager og har flere gange bedt Erdogan fremlægge beviser for sine påstande.



Den tyrkiske regerings udrensning og opgør med oppositionen har vakt stor bekymring i Europa.



/ritzau/Reuters